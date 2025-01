Gianluca, infatti, non è un volto nuovo della televisione. Aveva partecipato anche al "Grande Fratello" nel 2021 e per Tina, quest'aspetto non è da sottovalutare. La sua esperienza televisiva, infatti, lo starebbe aiutando a interpretare un ruolo di fronte agli occhi della tronista. Non solo, neanche la prima esterna con Francesca ha convinto l'opinionista. "Tutto questo trasporto - ha detto -, mi sembra tutto recitato. Non ci vedo nulla di spontaneo". "Scusa Tina, ma tu conosci la mia storia?", chiede il ragazzo toccato nell'orgoglio. "Ma che storia avete? - è la replica secca di Cipollari -. Tutti così siete, quando non sapete che dire chiedete: ma tu sai qual è la mia storia? No, non la conosco la tua storia". "Allora ti informi", prova a chiudere il discorso l'ex gieffino. "Ma anche se tu avessi avuto chissà quale percorso, cosa potrebbe portare in più rispetto al percorso che dovresti fare qui dentro", lo incalza l'opinionista.