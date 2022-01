"GF Vip", entrano due nuovi concorrenti: ecco Gianluca Costantino e Antonio Medugno

La 38esima puntata del "Grande Fratello Vip" ha visto anche l'ingresso di due nuovi concorrenti: Gianluca Costantino e Antonio Medugno.



Il primo è un modello e personal trainer, che coltiva la sua passione per il fitness e per lo sport anche attraverso i suoi social. Con oltre 20mila follower sul suo profilo Instagram, Costantino impartisce lezione di coaching online attraverso lezioni e diversi video. Laureato in economia e finanza, ha lavorato anche nel mondo della moda. Anche il secondo è un modello e ha partecipato nel 2019 a "Uomini e Donne", sfilando per brand come Richmond e Moschino. Medugno riscuote un successo incredibile pure sui social network: conta 320 mila follower sul suo profilo Instagram e oltre 3,3 milioni di follower di Tik Tok.

I due sono stati accolti da tre inquiline della Casa, desiderose di conoscerli: Nathaly Caldonazzo, Jessica Selassié e Soleil Sorge. Le tre hanno "interrogato" i nuovi arrivati ai quali hanno fatto alcune domande per conoscerli meglio. I due hanno dichiarato di essere single e interessati proprio a due delle tre donne che li hanno salutati: Soleil e Jessica. Che sia l'inizio di nuovi amori nella Casa?