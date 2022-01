Giucas Casella perde le staffe al "GF Vip", sfuriata contro Nathaly Caldonazzo: "Falsa e Bugiarda"

Giucas Casella sbotta con Nathaly Caldonazzo nel corso della 38esima puntata del "Grande Fratello Vip". Il noto illusionista forse non si era mai visto così arrabbiato in televisione, perdendo le staffe in diretta dopo le accuse ricevute dall'ex volto del Bagaglino. In particolare, in un video, la showgirl si è lamentata delle continue nomination ricevute da Giucas dichiarando di volerlo nominare a sua volta per il resto della sua permanenza.

Giucas non ha digerito le accuse ricevute, tanto da replicare in maniera molto veemente: "Tu sei entrata a gamba tesa con tutti! Sei tu la bugiarda, falsa! Non ti permetto di dirmi questo, perché io non sono così". Una reazione che ha lasciato di stucco gli altri inquilini e lo stesso Giucas che, subito dopo, si è allontanato dopo essere scoppiato in lacrime. In camera da letto, rimasto da solo, Casella viene tranquillizzato da Signorini che lo invita non lasciarsi andare in questo modo per delle sciocchezze. "Scusatemi, io sono fumantino, vi chiedo perdono”, è la replica dell'illusionista.