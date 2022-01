Manuel Bortuzzo lascia il "Gf Vip": "Devo ritrovare serenità"

"Più che la felicità, uno deve avere la serenità per stare bene e questa serenità per me è collegata alla situazione fisica. Ora non ce l'ho e quindi non posso nemmeno trasmetterla più di tanto agli altri". Con queste parole Manuel Bortuzzo, uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del "Grande Fratello Vip", ha deciso di lasciare definitivamente il reality e salutare, ma solo relativamente, la sua Lulù.

Proprio accanto alla fidanzata, il nuotatore ha rivissuto attraverso una clip i momenti più significativi vissuti nella Casa durante l'ultima settimana e ha confermato la carica che la Selassié è riuscita a trasmettergli: "La lontananza non è un problema, io mi metto a posto e ricomincio più forte di prima. Tra poco sono tre anni dall'incidente e trovare uno spiraglio così grande dà forza. Crederci in due è meglio che in uno".

Prima dell'uscita definitiva, però, per Manuel arriva il calore della sorella Jennifer, che ringrazia gli altri vipponi per l'affetto dimostrato a Manuel in questi mesi e ribadisce: "Grazie per aver dimostrato la persona spettacolare che sei".