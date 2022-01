"GF Vip", la carica di Lorenzo Amoruso per Manila: "Non dubitare mai della bella persona che sei"

La sorpresa di Lorenzo Amoruso e l'invito ad andare avanti con le proprie gambe senza esitazioni: è quanto basta a Manila Nazzaro per ritrovare il sorriso dopo giorni particolarmente difficili. Nel corso della trentaseiesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda venerdì 21 gennaio, l'ex Miss Italia è stata prima protagonista di un confronto con Soleil Sorge in merito al recente allontanamento che le ha viste protagoniste, per poi ricevere il prezioso conforto del compagno.

"In questi quattro mesi ti sei adoperata e hai dato tantissimo, sembrava che questa Casa fosse davvero la tua", esordisce l'ex calciatore, ricordando la generosità con la quale Manila ha offerto il suo supporto agli altri concorrenti.

"A differenza di tante persone che ho conosciuto nella mia vita, non ti fermi mai alla superficie ma cerchi sempre di andare in profondità e vedere il buono da tutte le parti. Non tutti sono così, ma non per questo devi dubitare della bella persona che sei e degli amici che hai, perché tutti ti vogliono bene".