"GF Vip", Soleil in lacrime per la lettera del padre: "Continua a splendere"

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" sono giorni particolarmente intensi per Soleil Sorge, che dopo l'ingresso della rivale Delia Duran, ha vissuto l'allontanamento dell'amica Manila. Ecco perché durante la trentaseiesima puntata, dopo il delicato confronto con Alex Belli, per l'influencer è arrivata la sorpresa del papà, che le ha dedicato una toccante lettera piena di amore.

"Provo le tue stesse emozioni, quando ti vedo costretta a tornare sempre sulle stesse dinamiche, alle quali alcuni non si rassegnano al fatto che tu sei già oltre - esordisce mentre Soleil non riesce a trattenere le lacrime - Ricordati che è naturale avere momenti di sconforto, ma questo non mi preoccupa perché noi siamo abituati a rialzarci dopo ogni caduta".

Quindi prosegue: "Sono molto orgoglioso di te e di come gli insegnamenti e i valori ricevuto in famiglia si stiano evidenziando rendendoti molto forte. Tu che il sole ce l'hai dentro continua a splendere, divertiti e facci divertire". Infine, l'invito a non mollare: "Sii certa del fatto che io per te ci sono sempre".

"Mi manca da morire", commenta l'influencer subito confortata da Katia Ricciarelli e Gianmaria Antinolfi. La lettera diventa dunque il motore di uno sfogo personale nato dalle dinamiche maturate con gli altri concorrenti: "Non vedono l'ora di buttarmi giù e io non ce la faccio più, non ho le forze per continuare a sorridere. La Casa continua a emarginarmi e a farmi sentire sbagliata".