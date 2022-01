"GF Vip", Alex Belli torna nella Casa: Delia minaccia l'addio, Soleil vuole chiarezza

Il triangolo che vede coinvolti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge si arricchisce di un nuovo capitolo con un doppio confronto che ha riportato l'attore nella Casa del "Grande Fratello Vip" per chiarire la sua posizione. "Sto per togliere questo anello e buttarlo via - si sfoga la modella venezuelana rivolgendosi al compagno - Anziché difendere il nostro rapporto, continui a scrivere messaggi che riguardano Soleil".

L'ultima sofferenza della donna deriva infatti da un aereo che in settimana ha sorvolato la Casa con un messaggio rivolto ai Solex, prontamente commentato dall'attore sui social. "Il nostro anello corrisponde all'amore libero che viviamo - replica Alex, minimizzando quanto accaduto - Dimostra quello che siamo, nel 2022 abbiamo la possibilità di raccontare un altro frangente dell'amore, le sue varie forme. Perciò raccontalo perché noi abbiamo giocato a carte scoperte fin dall'inizio, ma a questa storia manca ancora il tuo tassello".

Al termine di un incontro dal quale non è emerso un vero chiarimento, Alex si misura anche Soleil, confusa da alcuni atteggiamenti. Alex prova dunque a fare chiarezza: "La nostra amicizia è la causa di tutto questo perché io la difendo andando contro il mondo e addirittura contro mia moglie, che non ho riconosciuto quando sono uscito dalla Casa".

Quindi prosegue: "Quello che ci unisce non è la sessualità, bensì un'altra cosa che vogliono etichettare in tutti i modi, cosa che invece abbiamo combattuto a lungo nel mondo della moda".

Le dinamiche tra i tre smuovono sia gli altri concorrenti, sia gli opinionisti in studio e il conduttore Alfonso Signorini, che commenta: "Mi chiedo cosa stai a fare ancora con Delia? Si capisce benissimo che con Soleil hai un altro tipo di rapporto e la passione che c'è tra voi due non l'ho vista prima".