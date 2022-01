"GF Vip", Soleil contro Manila: "Io stavo male e tu non c'eri"

L'ingresso di Delia Duran nella Casa del "Grande Fratello Vip" ha provocato molta tensione tra i concorrenti, mettendo a serio rischio il legame tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro. Come ricostruito durante la trentaseiesima puntata del reality, in onda venerdì 21 gennaio, l'ex Miss Italia si è avvicinata molto alla modella venezuelana, mentre sembra essersi allontanata dall'influencer.

"Il punto non è la vicinanza di Manila a Delia, bensì il fatto che in un momento in cui stavo male lei passava il tempo con Delia. Mi aspettavo che venisse a parlarmi, da vera amica, cosa che non ha fatto per tre giorni. Questo mi ha ferito". Immediata la replica di Manila, che afferma di aver più volte offerto il suo supporto, restando fedele all'amicizia instaurata nella Casa.

Le opinioniste e gli altri concorrenti si dividono, con Lulù Selassiè che sposa la versione di Manila. "Appena Soleil ha avuto l'occasione, ha fatto passare Manila per una falsa amica quando invece ha solo accolto e consolato una persona in difficoltà".