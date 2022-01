"GF Vip", nervi tesi tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe

Dopo la tensione fuori onda tra Aldo Montano e Alex Belli, lo studio del "Grande Fratello Vip" vive un altro scontro che questa volta ha come protagoniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Quest'ultima si è sentita particolarmente offesa dalle recenti dichiarazioni rilasciate dalla collega in un'intervista, affidando a un post sui social il suo punto di vista. E anche durante la trentaseiesima puntata del reality non si tira indietro: "Ha parlato la marchesa del grillo, che può dire quello che vuole perché il cognome è Bonolis. Peccato che non ha l'ironia di suo marito".

Sonia non ci sta e rimanda le accuse al mittente: "Ma il problema è la copertina o tutto il resto? Ti sminuisci da sola, stiamo parlando del nulla".