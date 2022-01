"GF Vip", scontro in studio tra Aldo Montano e Alex Belli: "Sei un uomo piccolo così"

Attimi di tensione nello studio del "Grande Fratello Vip", che durante una pausa pubblicitaria è teatro di un nuovo scontro tra Alex Belli e Aldo Montano. "Se mi provochi, io di conseguenza rispondo. Sei capace solo di alzare le mani", commenta l'attore durante la diretta.

L'ex schermidore non ci sta e replica infastidito: "Sei ridicolo. Non ti ho provocato, ti sei alzato di tua spontanea volontà e mi hai puntato il dito in faccia. Sei un uomo piccolo così, un ometto". Non è la prima volta che i due vivono momenti di tensione: già a novembre, nella Casa, erano arrivati quasi alle mani in seguito a un serrato confronto, per poi chiarirsi.

Chissà se anche questa volta tra i due tornerà a scorrere buon sangue.