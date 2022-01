Alex Belli e Delia Duran calano la maschera: "Viviamo l'amore libero" | Soleil li scarica: "Io non ci sto"

Al "Grande Fratello Vip" si torna a parlare del triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Dopo le dichiarazioni dell'amica di Belli, Stella, chea "Pomeriggio Cinque" aveva parlato dell'amore libero vissuto con Alex e Delia, la coppia è tornata sull'argomento, interrogata da Alfonso Signorini. Il conduttore del reality ha voluto prima affrontare il tema solo con l'attore, che ha spiegato: "A me dispiace molto non farmi capire da te e dal pubblico. A volte non mi capisco nemmeno io - ha esordito - Amo mia moglie, ho un amore diverso e anticonvenzionale per Soleil, ti prende di testa, è enigmatica. A chi rinuncerei? "A Soleil, per i porgetti di vita che ho con Delia e rinuncerei a Delia per quella emozione grande e unica che ho provato con Soleil". E alla domanda: "Faresti l'amore con entrambe?", Belli ha replicato in maniera secca: "L'ho già fatto in una forma diversa. Con Sole lo abbiamo fatto dal primo momento. Sotto le coperte? Una fortissima complicità erotica".

Belli ha parlato anche delle sue esperienze di coppia passate: "Ho condiviso una donna con un altro uomo, rivendico l'amore libero. Come andrà a finire? Non lo so e ho paura. Sarà l'amore a decidere".

A questo punto, Signorini ha voluto trattare il tema con Delia Duran: la modella e influencer ha confermato che i due hanno avuto relazioni precedenti basate sul concetto di amore libero, ma ha escluso la possibilità di aprire la propria porta a Soleil: "La base della condivisione è il rispetto - ha detto -, l'amore libero è condividere tutto portando rispetto e Alex non mi ha rispettato. Soleil? Non è il mio tipo". Tuttavia, è stata la stessa Soleil a scaricare Alex e Delia:: "Delia non mi piace - ha dichiarato - soprattutto mentalmente. Delia non è il mio tipo e non sono abituata a essere seconda, anche se lasciasse Delia non lo vorrei un uomo così". Un siparietto che non è piaciuto ad Adriana Volpe, l'opinionista del programma dopo aver assistito a queste affermazioni ha sbottato: "Ci hanno preso per i fondelli dal primo giorno".