"GF Vip": Alex riapre il triangolo con Soleil e Delia, litiga con Signorini e abbandona lo studio

Prima l'anello e la lettera fatte recapitare a Delia, poi la confessione sull'amore provato per Soleil e infine il battibecco con Alfonso Signorini che gli è costato l'allontanamento dallo studio. Alex Belli si rende protagonista di un nuovo intenso capitolo della saga che sta tenendo banco durante questa edizione del "Grande Fratello Vip" e - come già accaduto in altre occasioni - le sue iniziative provocano una serie di reazioni sia nella Casa, sia in studio.

In un primo momento, Delia deve fare i conti con uno degli ultimi messaggi lanciati sui social dall'attore, in cui spiegava di voler fare un passo indietro rispetto al percorso della modella venezuelana. Quest'ultima ha quindi potuto leggere la lettera consegnatale insieme all'anello di nozze: "È il segno del nostro amore, solo tu puoi decidere se lo vuoi salvare o distruggerlo per sempre".

Se inizialmente la ragazza scoppia in lacrime e si dice ancora innamorata, deve anche fare i conti con le confessioni che coinvolgono Soleil, racchiuse in un discorso che agli occhi di molti protagonisti risulta ancora incomprensibile, ma che rivela l'amore provato dall'ex concorrente per l'influencer.

Gli animi si infiammano e i collegamenti si fanno sempre più accesi, fino alla presa di posizione di Alfonso Signorini, invitandolo ad allontanarsi dallo studio: "Avevi detto che questa sera avresti scelto la linea del silenzio e invece stai rendendo molto complicato il mio mestiere".