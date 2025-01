"Uomini e Donne", Tina Cipollari manda a casa i primi due corteggiatori e tiene Cosimo: "Ti farò sapere"

"Tina, inizierei da te", annuncia la conduttrice Maria De Filippi. E prosegue: "Adesso ti faccio vedere la tua seduta, con tanto di jingle". Così, sulle note di "Soldi, Soldi, Soldi" di Betty Curtis (1961), viene posizionato un trono grande decorato con il simbolo dei dollari e degli euro. La seduta ricalca in maniera ironica quello che la nuova tronista cerca nel suo corteggiatore ideale: un conto in banca molto elevato. "Inizio dal primo. Si chiama Antonino, 60 anni, è un proprietario immobiliare, non si è mai sposato e non ha nessun figlio. Lo faccio entrare", annuncia la conduttrice, mentre Antonino fa il suo ingresso in studio. "Come mai non ti sei mai sposato?", chiede Tina. "Perché ho privilegiato sempre la mia libertà al matrimonio. Non credo tanto al matrimonio", replica il corteggiatore. "La tua libertà l'avrai sempre, a me non interessano nè la fedeltà nè altre cose. Sarai libero da sempre", risponde la tronista. Il signore vive a San Pier Niceto (provincia di Messina) e gestisce degli immobili e un B&B. Come regalo per Tina ha scelto di portare una torta, ma il regalo non sembra entusiasmare la tronista. "Quanti immobili hai?", chiede Tina. Antonino tira fuori dalla tasca della giacca una dichiarazione dei redditi e comincia a leggere: "Ti elenco i miei valori: onestà, amore, giustizia, gentilezza, coraggio, umorismo, gratitudine e salute. Questi sono i miei valori". "Non commento, vediamo il prossimo e poi decido", conclude la tronista. È ora il turno di Riccardo, 66 anni, geometra vedevo con due figli maschi. Il corteggiatore si era già presentato per conoscere Gemma Galgani tempo fa, ma Tina sembra attrarlo ancora di più. Nonostante le foto del suggestivo tramonto visto dalla sua terrazza di Rimini, la descrizione dei suoi immobili in montagna e al lago e un bracciale di alta bigiotteria, la tronista non sembra per niente convinta: "Non mi pare di aver parlato di cose romantiche, non è che c'è un errore?".