"Uomini e Donne", un'ondata di corteggiatori per la nuova tronista Chiara Pompei

"Allora faccio entrare dei ragazzi, ma è un appuntamento al buio, Chiara. Quindi vivilo come tale", esordisce la conduttrice Maria De Filippi. E prosegue: "Salvatore, Matteo, Giuseppe, Federico, Giuliano, un altro Matteo, Stefano, Patrick, Andrea, Edoardo, Tommaso, Manuel, Lorenzo e un altro Stefano. Io vado avanti con la puntata e piano piano li conosci". "Ok, va bene", risponde la nuova tronista. "Sta passando l'imbarazzo o no?", chiede la conduttrice. "No", ammette arrossendo Chiara. "Quando le ho parlato mi spiegava l’economia circolare, vuoi spiegarla?", domanda Maria De Filippi. "L'economia circolare praticamente è quando tu vai a buttare qualcosa che però può essere ancora utilizzato. Per esempio io lo faccio con i vestiti", racconta la tronista. "Per cui lei evita di andare a comprare i vestiti e, quando le sue amiche li buttano via, mette quelli", precisa la conduttrice. Il dialogo doveva servire a far sciogliere un pochino Chiara, ma la ragazza è comunque visibilmente rossa in faccia e deve un attimo prendere confidenza con le telecamere.