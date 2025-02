"Uomini e Donne", Sabrina è delusa da Giuseppe e minaccia di lasciare il programma

"Giuseppe, ti dico sinceramente che, dopo quello che mi hai detto qualche giorno fa, l'unica cosa che volevo fare era cancellarti dalla mia vita. Poi ho riflettuto e ho pensato di scriverti questa lettera perché ho bisogno di capire", esordisce Sabrina Zago, leggendo la lettera. E prosegue: "Devo capire se quello che c'è stato tra noi è solo frutto della mia fantasia. Non è facile esprimere quello che sento, ma sono intenzionata a guardare in faccia la verità e me la devi dire guardandomi negli occhi. Quando ci siamo conosciuti, ho sentito subito un forte legame tra noi e mi hai fatto sentire subito speciale, portandomi in luoghi meravigliosi. Hai dichiarato che hai occhi solo per me e che non avevi interesse per nessun'altra. Il nostro primo bacio, al giardino degli aranci, è stato un momento meraviglioso per entrambi e di baci meravigliosi ne sono seguiti tanti altri". "Adesso mi sento smarrita e confusa. Ti chiedo sinceramente che cosa è cambiato per te, all'improvviso, tanto da decidere di chiudere con me e di fare una dichiarazione ad Agnese che ti ha respinto. Che cosa ne è stato di tutte quelle serate passate assieme, delle parole, delle interminabili telefonate fino a tarda notte? Ti sei preso gioco di me e dei miei sentimenti, voglio la verità e devi dirmela guardandomi negli occhi", conclude la dama. "Tutto quello che ho fatto per te l'ho sentito davvero, ma durante la settimana ho avuto una settimana di riflessione e ti chiedo scusa se pensi che io ti abbia preso in giro", commenta Giuseppe.