"Uomini e Donne", Gemma Galgani e Tina Cipollari si sfidano a colpi di gavettoni

Attacco e contrattacco. Nella puntata di "Uomini e Donne" di martedì 4 marzo tornano a sfidarsi e a punzecchiarsi Gemma Galgani e Tina Cipollari. La dama partecipa alla sfilata delle "over" e si scatena sulla passerella vestita come la Venere di Botticelli. L'opinionista, però, non apprezza l'interpretazione ironica e versa un secchiello d'acqua addosso alla donna. Gemma, per tutta risposta, decide di lanciare un bicchiere d'acqua addosso Tina e in studio si accende lo scontro.