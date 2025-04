Gemma continua a sostenere di aver voluto rivedere Luciano proprio per cercare di capire se tra i due ci fosse qualche punto in comune, ma l'opinionista non le crede e i toni dello scontro si alzano ulteriormente. "A te non interessa la persona carina e non ti è mai interessata questa tipologia di uomini galanti ed educati. A te piacciono più giovani", attacca Tina Cipollari. E aggiunge, rivolgendosi a Luciano: "Tu mi dovevi dare retta, io l'altra volta ti ho avvisato. Lei vuole uomini giovani e palestrati". "Però è vero Gemma che quando parti che non ti piace fisicamente, non va mai a finire bene", aggiunge Gianni Sperti. "Non c'entrava niente la parte fisica perché abbiamo avuto delle situazioni caratteriali di cui abbiamo parlato a lungo anche ieri sera. Probabilmente sono io che non sono adatta a lui", conclude Gemma. La dama saluta Luciano e ricomincia da zero la ricerca di un nuovo amore. Arriverà finalmente quello giusto?