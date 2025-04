"Uomini e Donne", l'inaspettato ritorno di Vincenzo dopo la rottura con Ilaria

Dopo aver chiarito che la storia con Ilaria si è conclusa in un nulla di fatto per via di alcune incomprensioni, Vincenzo si presenta ad Agnese e spiega perché è intenzionato a conoscerla. "Sono Vincenzo, vengo da Montecatini e faccio il comandante di yacht a vela. Sono venuto per te perché sei una persona di carattere e io cerco una persona così, che non ha problemi a dire quello che pensa e che non voglia amorini, amorucci e amoretti", racconta il cavaliere. "Allora, per me non è una sorpresa perché avevo avvisato la redazione che lui mi aveva scritto su Instagram, in maniera privata, e mi aveva anche un po' spoilerato che sarebbe venuto qui oggi. Mi ha anche un po' rovinato la sorpresa", confessa la dama. "Era l'unico modo per conoscerti, perché fuori non si poteva", ammette Vincenzo. "In questo, però, ho visto il voler anticipare o l'avere la garanzia che ti avrei forse tenuto. Questo, probabilmente sarebbe avvenuto ugualmente, ma avrei preferito avere la sorpresa", spiega Agnese. E aggiunge: "Detto questo, tu sei stato qui recentemente. Ovviamente il dubbio e la perplessità ci sono, nel senso che tu voglia rimettere un piede nel programma". La dama prosegue spiegando di non aver visto il percorso di Vincenzo all'interno del programma, ma di essere comunque disposta a conoscerlo. Gli opinionisti non sono molto d'accordo con questa sua scelta e la avvertono di essere molto cauta con il cavaliere. "Ti conviene riguardarlo. Conoscilo, se vuoi, ma guardalo", le consiglia Gianni Sperti. Si apre, dunque, un nuovo capitolo per entrambi. Che sia la volta giusta?