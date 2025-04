Il tema della sfilata, come spiega la conduttrice Maria De Filippi, è: "Ti do la scossa, sperando che serva a qualcosa". Poco prima di salire sul palco, Gemma Galgani introduce con queste parole la proprio esibizione: "Ho preso la carica dei 600 fulmini che si abbattono su di me ogni anno, senza però scalfirmi, restando sempre in piedi anche in mezzo alle tante tempeste che ci riserva la vita. Ora, piena di energia, in un fragoroso temporale pieno di folgori, pioggia, saette, ti porto via con me prendendoti per mano. Ma attento a non prendere la scossa. L'unica cosa che vorrei scuotere, infatti, è il tuo cuore per fargli accelerare il battito, ma soltanto per me".