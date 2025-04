Giuseppe e Gianni Sperti raggiungono il centro dello studio e, non appena parte la base musicale, cominciano a scatenarsi. Entrambi tentano di lasciarsi andare e di divertirsi, ma il divario tecnico è davvero troppo ampio. "Ci stavamo giocando Giuseppe. Non aveva più fiato, non ce la fai", commenta Tina. E aggiunge: "Devo dire che ha fatto qualcosa in più: anziché fare quei saltelli solo in avanti, li ha alternati anche di lato". "Guarda, sono stanco perché stamattina non stavo bene, avevo mal di testa. Si migliora solamente sfidando i migliori". "A una certa ha iniziato a imitare anche Gianni", spiega l'opinionista. "Però nel twist è stato bravo, diciamolo", ammette Gianni Sperti. Anche questa volta la sfida viene vinta nettamente dall'opinionista, ma la storia non sembra finita qui. Riuscirà Giuseppe a vincere almeno un confronto con l'opinionista?