"Uomini e Donne", Giuseppe gareggia con Gianni Sperti a passo di rock 'n' roll: "Ti fulmino"

Giuseppe, dopo che ha ballato con Marina in stile John Travolta, viene criticato da Gianni Sperti per la sua performance. Il cavaliere non la prende benissimo e attacca: "Lei ha tanta energia, faresti fatica a starle dietro". L'opinionista ribatte sorpreso: "Faccio fatica a starle dietro? Metti la musica". Gianni si lascia andare sul palco con un ballo scatenato e sensuale. Anche l'esibizione, decisamente convincente, non ferma la polemica tra i due. "Sei un maestro di ballo, sicuramente, ma in questo caso avresti potuto fare una brutta figura. Ho evitato per rispetto nei tuoi confronti", spiega Giuseppe. "Che faccia da schiaffi che hai", controbatte l'opinionista. "Comunque ha veramente una faccia tosta", commenta stupita Tina Cipollari. "Io ballo da una vita, non ho problemi a dirlo", spiega il cavaliere. "Non dire che balli da una vita, fai brutta figura se i risultati sono questi", replica Tina.