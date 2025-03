"Uomini e Donne", arriva il primo bacio tra Gianmarco e Francesca

Tra coccole e abbracci, anche Francesca si è sbilanciata molto sulle sensazioni che prova stando vicino a Gianmarco. "Mi piaci, ed è la prima volta che te lo dico in maniera così diretta - è stato il commento della ragazza -. Sto provando a lasciarmi andare, dico sempre che tu ti fai delle paranoie. Oggi sono io che non me le sto facendo. Secondo me non ti rendi conto ma tu stai facendo per me qualcosa che nessuno ha mai fatto". Francesca è rimasta molto colpita dall'atteggiamento di Gianmarco nei suoi confronti: "Io nelle mie relazioni precedenti sono sempre stata sentita, ma mai ascoltata: è una delle dimostrazioni più belle che ci siano". Poi è arrivato il tanto atteso bacio: sarà l'inizio della loro storia d'amore?