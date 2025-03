"Uomini e Donne", Cristina Ferrara conquista Gianmarco Steri: "Mi fa vivere delle emozioni sincere"

L'attrazione tra Cristina e Gianmarco appare chiara a tutti, ma le altre corteggiatrici non sembrano apprezzare e decidono di attaccare la ragazza. "Il tipo di vita che fai al momento ti piace? Perché se ti piace quello che fai, come puoi dire che stai cercando una persona totalmente diversa? Non trovo un nesso nelle tue parole", tuona Nadia. E aggiunge: "Gianmarco, secondo me, lei fuori da qui non ti avrebbe nemmeno guardato". "Parli proprio come una persona chiusa mentalmente e poi ogni volta dici che non sono una persona semplice. Hai rotto, ma che ne sai tu di me?", ribatte Cristina. Il confronto tra le due corteggiatrici prosegue e Nadia fa capire che sarebbe a conoscenza di un segreto di Cristina, ma al momento non se la sente di rivelarlo. Che cosa nasconderà la corteggiatrice preferita di Gianmarco?