La dama con movimenti sensuali si avvicina al suo pretendente e, con il supporto dell'archetto con cui stava mimando il suono sul violoncello, lo trascina al centro del palco della sfilata. All'improvviso, però, succede una cosa inaspettata. La musica di sottofondo cambia e comincia a risuonare fortissimo il brano "Ti porto via con me" di Jovanotti. Dal soffitto dello studio di "Uomini e Donne" cominciano a piovere coriandoli argentati e la coppia si concede un bacio intenso e romantico. "Tu vieni via con me", sussurra Barbara De Santi all'orecchio di Ruggiero. "Certo che sì", replica il cavaliere. "Non me l'aspettavo, che bello", commenta Tina Cipollari. "Sono proprio felice", aggiunge Gianni Sperti. La coppia ringrazia la conduttrice Maria De Filippi, la redazione del programma e si prepara per vivere questa nuova avventura. Il loro amore sarà destinato a durare nel tempo?