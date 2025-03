"Uomini e Donne", Gianmarco Steri corre in aeroporto per fermare Francesca: "Non ti voglio prendere in giro"

Francesca dopo che Gianmarco Steri ha baciato Cristina in esterna si è arrabbiata moltissimo e ha lasciato lo studio di "Uomini e Donne" senza pensarci due volte. Il tronista, però, ha sempre detto di tenere molto alla ragazza e decide di rincorrerla in aeroporto per fermare la sua partenza e chiederle un'altra possibilità. Così, fuori da Roma-Fiumicino, sotto a una pioggia incessante Gianmarco le spiega: "Non posso lasciarti andare via così, non esiste. Avevo proprio bisogno di parlarti". "Io metto in conto che tu possa vedere altre persone, però mi sono proprio sentita presa in giro. È già successo una volta e non voglio che capiti di nuovo. Faccio fatica a crederti", replica Francesca. "Se sono qui è perché ci tengo a te. Ci tengo a te, non voglio prenderti in giro. Non lo farei mai nella vita di tutti i giorni e non lo faccio qui, mi susciti emozioni forti", confessa il tronista. "Devo capire, è troppo facile così", spiega la corteggiatrice. Alla fine, i due sembrano aver comunque fatto pace e sembrano pronti per proseguire la loro conoscenza.