Dopo la clip del bacio tra Gianmarco Steri e Cristina, Francesca abbandona lo studio furiosa. Nadia, invece, accetta il confronto. "Mi sento io una deficiente, ma semplicemente perché l'ho valutato in una maniera diversa rispetto a quello che si sta mostrando. È più delusione la mia, ma quasi nei miei confronti che nei suoi", esordisce la corteggiatrice. "Ma cosa vuol dire? Ma sono un prete? Solo perché uno dà un bacio? Ma che vuol dire, dai", ribatte infastidito Gianmarco. E aggiunge: "Io vado in difficoltà perché siete quattro ragazze e non posso sapervi gestire. Se fossi uscito solo con te, non mi sarei comportato in questo modo. È normale, esco con altre ragazze e vengono fuori diversi lati di me".