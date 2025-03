"Uomini e Donne", Tina Cipollari conosce i genitori di Cosimo a Mesagne

A piccoli passi sta sbocciando l'amore. Nella puntata di "Uomini e Donne" di giovedì 20 marzo Tina Cipollari aggiunge un ulteriore tassello al forte legame che si sta creando con Cosimo Dadorante e decide di recarsi a Mesagne, la cittadina in provincia di Brindisi dove vive il suo corteggiatore, per incontrare i genitori. L'anziana coppia accoglie con grande entusiasmo la tronista che potrebbe diventare la loro nuora e il pomeriggio trascorre in maniera piacevole tra caffè e chiacchiere. Prima di far tornare a casa Tina, però, Cosimo la porta a fare un giro per le strade del centro di Mesagne e rivela che questa piccola città possiede una caratteristica davvero unica: vista dall'alto la sua forma ricorda un cuoricino. Che sia anche questo un buon auspicio per l'inizio di una vera storia d'amore?