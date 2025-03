"Uomini e Donne", scatta il bacio tra Gemma Galgani e Orlando sulle note di "Espresso macchiato"

Il bacio è arrivato, ma Tina Cipollari continua a nutrire dei dubbi sull'autenticità del comportamento di Orlando nei confronti di Gemma Galgani. "Il bacio a stampo è una cosa che sanno fare tutti, tu l'hai fatto perché così ti levi il pensiero, ma non penso che lei volesse quel tipo di bacetto", attacca l'opinionista. "La cosa bella è che mi è pure simpatica Tina, ma il problema è chi le mette il microfono certe volte", ribatte il cavaliere. "Insultami quanto vuoi, non importa. Non raccolgo", punzecchia Tina. E aggiunge: "Si era creato un contesto romantico, non ho visto tutta questa tua voglia di baciarla e ora siamo alla quinta o sesta esterna. Come mai?". "Gemma è entrata nel mio cuore", replica Orlando. "Ma non nel tuo corpo", scherza l'opinionista. "Io sono stata bene con Orlando. Abbiamo riso, scherzato e ci siamo divertiti. Io non ho problemi a dire che, però, gli avrei dato un bacio un po' più romantico", commenta Gemma. "Abbiamo capito tutti che sei venuto qui per ottenere visibilità e nei confronti di Gemma non hai nessun interesse", conclude Tina. Arriverà un bacio davvero romantico tra i due?