"Uomini e Donne", Cosimo e Tina Cipollari si scatenano con "Cuoricini" dei Coma Cose

L'esterna tra Cosimo e Tina Cipollari si conclude con una proposta romantica: il corteggiatore chiede alla tronista di trascorrere una giornata assieme in Puglia e lei accetta con grande entusiasmo. "Sta andando bene, ci stiamo conoscendo e divertendo", commenta Tina. "In Puglia approfitterò per farle conoscere la mia terra, la mia famiglia e la mia città", spiega Cosimo. Il rapporto tra i due sembra, dunque, continuare con entusiasmo, ma nello studio di "Uomini e Donne" arriva una feroce critica. Orlando, il corteggiatore di Gemma Galgani, provoca Cosimo e gli chiede perché non si siano ancora baciati. "Le donne si baciano non solo con la bocca, ma anche toccando le corde dell'anima", replica il corteggiatore. "Bravo, vedi la differenza? Lui è uno più materiale, ma poi Gemma non la bacia. Noi non abbiamo parlato di innamoramento a differenza vostra", si inserisce Tina. "Quando ci si innamora si passa poi in un'altra fase, ma io credo che i rapporti più belli e più forti si costruiscano proprio sull'amicizia e sulla condivisione. Le altre cose arrivano col tempo", conclude Cosimo.