Terminata la discussione sulla loro esterna, la conduttrice Maria De Filippi fa aggiungere una seduta in studio e di fianco a Gemma Galgani si presenta Lucia. La dama, infatti, vorrebbe conoscere in maniera più approfondita Orlando e durante la mattina gli ha fatto portato un caffè nel camerino. "È un uomo simpatico, allegro e divertente", spiega la dama. "Ma tra tutti gli uomini che ci sono, proprio il più simpatico è lui?", chiede Gemma infastidita. "Io prendo per buono quello che accade. Stamattina mi ha portato questo caffè, non me lo aspettavo e mi ha fatto piacere", si inserisce Orlando. E aggiunge: "Lucia la sto conoscendo, ma io sono venuto qui per Gemma. Mi diverto e sto bene con lei". Arriverà il bacio tra i due o il cavaliere ci ripenserà?