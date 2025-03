"Uomini e Donne", Tina Cipollari colpisce Gemma Galgani con una secchiata d'acqua

L'inizio della puntata è dedicata alla sfilata delle over. Gemma Galgani decide di inscenare sul palco le azioni che una persona compie per prepararsi a un appuntamento romantico: dalla doccia, al profumo fino alla scelta dell'outfit. Accompagnata dalle note di "Saturday Night" di Whigfiled, la dama si presenta con un accappatoio rosa addosso. Con dei movimenti sensuali si avvicina verso uno specchio e, con in sottofondo "Sexbomb", si toglie la veste e mostra il suo elegante abito da sera nero. Al termine della sfilata il commento di Tina Cipollari non si fa attendere: "Abbiamo conosciuto finalmente la nonna di Barbie". I voti dell'esibizione sono molto alti e allora l'opinionista rincara la dose: "Su quale base date un 10?". "Lei è intraprendente e mi piace la sua ironia", spiega Giuseppe. "Ha saputo giocare con la sua sensualità", aggiunge Orlando. "Lei dai 10, però, non ti viene mai da darle un bacio", ribatte Tina.