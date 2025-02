Eurovision, è polemica sul brano estone che prende in giro l'Italia

Sull'Eurovision Song Contest 2025 si abbatte la polemica per l'"Espresso macchiato". Si intitola così la canzone del cantante estone Tommy Cash, un brano umoristico che ha la colpa di prendere in giro l'Italia con un testo in italiano maccheronico infarcito di luoghi comuni sul Bel Paese. La canzone in qualche modo è diventata virale già da qualche giorno e ovviamente ha fatto parlare molto di sé, sia per il livello (altissimo) di trash che per il testo. Se molti hanno riso di fronte a un brano così eccessivo, qualcuno l'ha presa meno sul ridere ed è arrivato a chiedere l'esclusione di Cash dalla manifestazione.