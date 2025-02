Fin qui quello che è accaduto domenica. Ma due giorni di riposo e pensieri a mente fredda ancora non sono bastati al cantautore genovese per chiarirsi i dubbi, se è vero che ospite del talk show di Alessandro Cattelan, martedì sera ha ribadito di star valutando ancora la cosa, aggiungendo inoltre che il problema sarebbe la coincidenza con alcune date del tour fissate da tempo negli stessi giorni dell'Eurovision. In particolare Olly ha in programma quattro date del suo "Lo rifarò, lo rifaremo Tour - Club 2025", proprio nei giorni della manifestazione: due concerti all'Atlantico Live di Roma, il 13 e il 14 maggio, e due all'Eremo Club di Molfetta, il 16 e il 17 maggio. "Con estremo rispetto so quanto sia un evento importante, ma ho degli impegni già fissati" ha spiegato lui.