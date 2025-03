"Uomini e Donne", il cavaliere di Gemma lascia il programma: pare che sia fidanzato da 20 anni

Gemma Galgani appare scioccata dalla storia che lui ha rivelato e cambia atteggiamento nei confronti di Orlando. "Oggi, al culmine di questa nostra conoscenza, non provo ancora questo tipo di passione. Vuoi continuare con me o no?", chiede il cavaliere. "Sembra che lui non provi altro che non ammirazione. Non me l'aspettavo, ma ora posso anche andarmi a sedere", replica Gemma. Il confronto tra i due prosegue, ma alla fine la dama infastidita lo invita ad abbandonare lo studio di "Uomini e Donne". "Salutaci la russa", conclude Tina. Ora per Gemma è tutto da rifare, riuscirà a trovare il cavaliere dei suoi sogni?