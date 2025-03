"Uomini e Donne", Tina Cipollari e Cosimo a lezione di flamenco in attesa del viaggio a Madrid

Tina Cipollari e Cosimo Dadorante sono pronti per partire e, dopo il romantico viaggio a Parigi, hanno scelto come nuova meta Madrid. Nella puntata di "Uomini e Donne" di mercoledì 26 marzo viene mostrata una clip della loro ultima esterna in cui il corteggiatore ha regalato alla tronista una lezione di flamenco per prepararsi al meglio per la loro fuga d'amore in Spagna. In studio, Tina e Cosimo confermano la volontà di intraprendere questo viaggio e ballano il flamenco, mostrando i sorprendenti risultati della loro lezione.