"Uomini e Donne", l'inaspettato ritorno di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza

L'unico problema che la coppia riscontra sembra essere un'eccessiva gelosia di Roberta. "Sono uscito una volta in un anno", confessa l'ex corteggiatore. "Ma non è vero. Esce sempre, ogni settimana", ribatte l'ex concorrente. "Le uscite che ti hanno infastidita sono state due, però. Nell'ultima uscita sono andato a un compleanno e sono rimasto a dormire fuori con i miei amici che non vedevo da tempo. È successo un macello, ma dopo abbiamo fatto pace", attacca Alessandro. "L'ho mollato con un messaggio su WhatsApp", spiega ridendo Roberta. "Il giorno dopo è stata allucinante, me ne ha dette di ogni. Poi si è addirittura scusata per i modi", commenta il ragazzo. Dopo questa breve parentesi di incomprensioni, la coppia ammette che, però, il loro rapporto continua a funzionare ed entrambi sono molto innamorati. "Sono molto contenta perché senza di voi Alessandro non l'avrei mai conosciuto. Se oggi sto così bene, è solo grazie a voi", ammette Roberta. "Questo pure io", ribadisce Alessandro. Alla fine la coppia, prima di lasciare lo studio di "Uomini e Donne", si concede un ballo romantico sulle note di "Adesso Tu" di Eros Ramazzotti, vincitrice del Festival di Sanremo 1986.