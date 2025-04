"Uomini e Donne", Cristina Ferrara dà buca a Gianmarco Steri e il tronista va su tutte le furie

Il confronto si fa sempre più acceso e nessuno dei due sembra voler arretrare di un passo. "Se mi avessi lasciato tre settimane a casa non avrei detto niente, perché capisco che devi stare anche con altre persone. È il fatto che tu non abbia dato valore a me, al bacio e a nulla di quello che abbiamo vissuto che mi dà fastidio", sbotta la corteggiatrice. "Non ho costruito nulla di emotivo per un motivo: a un certo punto arriverà un momento dove, con qualcuna di voi o con tutte e tre, riuscirò ad aprirmi e a raccontarmi. Per quanto mi riguarda, quello è molto più intimo che darsi un bacio. Siamo qui per conoscerci, non solo per darci due baci", precisa il tronista. E aggiunge: "Ho organizzato un'esterna per potermi raccontare e farti capire che ci sta anche altro e non ti sei neanche presentata. Lo sai che cosa vuol dire questo? Menefreghismo", tuona Gianmarco. "Sei superficiale, non sei empatico. Non mi hai dato nulla e dimostrato nulla", controbatte Cristina. "Sono superficiale, hai ragione te", conclude il tronista. Terminato il duro confronto, Gianmarco chiede a Francesca di ballare e Cristina lascia lo studio di "Uomini e Donne" in lacrime. Riusciranno a chiarirsi in un'altra occasione o la corteggiatrice sarà la prima a interrompere definitivamente la conoscenza con Gianmarco Steri?