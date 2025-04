Damiano e Flavia hanno iniziato a conoscersi da poco tempo e, grazie a questa esterna, hanno capito che tra loro potrebbe esserci una certa affinità. "È andata molto bene, Flavia è una persona molto divertente e molto spontanea. Non me l'aspettavo così coinvolgente", racconta Damiano, parlando della serata passata assieme. E prosegue: "Siamo andati in centro, ma lei era molto stanca. Siamo tornati in albergo e Siamo saliti in camera sua". "E abbiamo riposato", precisa Flavia. Il loro racconto, però, non convince molto gli opinionisti che esprimono alcune perplessità. "Cioè voi siete stati in camera tutta la notte per dormire? Ma chi volete prendere in giro? Non si possono più sentire queste versioni che danno", attacca Tina Cipollari. "Dormite assieme la prima sera e non vi date neanche un bacio? Ma chi ci crede? Pensate che siamo scemi?", domanda Gianni Sperti con tono perentorio.