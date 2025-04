Ad accompagnare Gianni Sperti, invece, entra a sorpresa la ballerina e conduttrice televisiva Rossella Brescia che viene accolta dal pubblico con un grande e caloroso applauso. L'opinionista, citando il celebre film, spiega: "Nessuno può mettere Rossella in un angolo". A questo punto cominciano le note di "(I've Had) The Time of My Life", celebre colonna sonora della pellicola del regista americano Emile Ardolino, e i due si cimentano nell'iconica danza portata sul grande schermo da Patrick Swayze e Jennifer Grey. L'esibizione è davvero strepitosa ed entusiasma non solo il pubblico dello studio di "Uomini e Donne", ma anche i tre concorrenti di "Amici" che giudicano la gara. Anche questa volta la vittoria è di Gianni Sperti, ma Giuseppe non ha alcuna intenzione di arrendersi.