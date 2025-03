"Uomini e Donne", Gianni Sperti e Giuseppe si sfidano a ritmo di bachata

"La sfida di oggi è su due balli: una bachata e due cubi con una musica da discoteca. Con quale vuoi iniziare?", spiega la conduttrice Maria De Filippi rivolgendosi a Gianni Sperti. "Iniziamo con cubo", suggerisce Giuseppe. "Sì, così vi scaldate per la bachata. Allora faccio entrare due cubi", commenta la conduttrice. "Io non ballo da quando ero professionista ad "Amici", è possibile che lui vinca. Giuseppe mi ha fatto rianimare", confessa l'opinionista. Non appena parte la base è evidente la superiorità di Gianni che si scatena con movimenti sensuali, prendendosi tutta la scena e gli applausi del pubblico. Il cavaliere, invece, appare più monotono e sembra anche un po' spaventato dall'altezza del cubo. A giudicare la sfida è Tina Cipollari che commenta: "Per me questa sfida la vince Gianni a pieni voti perché, scusami Giuseppe, tu non hai fatto altro che saltellare e non sei neanche andato a ritmo". "Avevo paura di cadere, è la prima volta che salgo su un cubo", replica il cavaliere. "È evidente che non sai ballare, io non so chi ti ha montato la testa. Non ce l'hai manco nel sangue", tuona l'opinionista. "L'importante è crederci, Tina", ribatte Giuseppe.