"Uomini e Donne", la commovente lettera di Nadia per Gianmarco

"Vorrei riuscire a riempire il mio cuore di gioia ogni volta che una persona compie un bel gesto nei miei confronti, grande o piccolo. Eppure non ce la faccio perché so che tutto il bene può essere passeggero e soprattutto direttamente proporzionale al male che mi può causare. Odio il fatto di essere troppo sensibile e tendo a mascherare le lacrime con finta durezza. La realtà, però, è che noto tutto e sento ogni cosa. Ho avuto una vita difficile fin ora, ma non me lamento. Anzi, ne parlo con il sorriso perché, al di là di quel che è stato resta ciò che sono diventata. Non per questo io non soffro, anzi soffro il doppio. È come se avessi una talpa dentro che continua a sbattere la testa sul terreno senza però riuscire a forarlo: alla fine della giornata la talpa avrà il mal di testa. Ecco è come se io, dentro me stessa, avessi una talpa con l'emicrania. È un po' sottile la metafora, ma non mi è mai importato di dover riuscire ad arrivare per forza a tutti. Continuo a ripetermi: "Le persone giuste per te, Nadia sono quelle che capiscono queste tue frasi apparentemente senza senso o quei tuoi silenzi o quei tuoi rossori o le braccia conserte". Tu ora puoi non aver capito la metafora della talpa, ma pur non avendoti raccontato nulla di me, hai notato i rossori sul mio collo e hai scelto di cercare di spegnerli con leggerezza, nonostante tu creda di essere una persona pesante. Tu hai interpretato i miei sfoghi, talvolta eccessivi, a tuo modo, ma senza mai fermarti all'apparenza. Tu hai notato le mie braccia conserte, ogni qualvolta ci fosse qualcosa a innervosirmi e non ti sei limitato a questo. Anzi, anche in quel caso, sei riuscito a rimettere le mie braccia al proprio posto in maniera solare e ironica. Non so quanto tempo ancora avremo a disposizione per conoscerci, ma oggi qui con questo voglio dimostrarti che proverò ad abbattere quei muri che io stessa alzo in continuazione", conclude la corteggiatrice.