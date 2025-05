Rosanna stupisce tutti e accetta di abbandonare il programma tra le braccia del cavaliere. "Lui è sempre stato molto presente e diciamo che la sua mancanza non l'ho mai sentita. Io probabilmente ho un carattere un po' particolare, non sono abituata ad avere questa presenza e laddove c'è stata sono sempre scappata. Ho capito che con lui ci sto bene, che ho proprio voglia di viverlo", confessa la dama. E aggiunge: "A me lui piace e interessa. Al momento non posso parlare di amore, però c'è tanto e questo tanto me lo vorrei vivere". "Quindi uscite dal programma?", chiede la conduttrice Maria De Filippi. "Sì", conferma con fermezza e felicità Rosanna. A questo punto i due si concedono un ultimo ballo sulle note di "Come nelle favole" di Vasco Rossi e lasciano lo studio tra gli applausi e gli sguardi commossi di Gianmarco Steri, delle corteggiatrici, dei cavalieri e delle dame.