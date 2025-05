Cosimo Dadorante, oltre a essere il corteggiatore preferito di Tina Cipollari, è diventato molto amato anche da tutto il pubblico per la sua gentilezza e spontaneità. Ad accoglierlo in studio per l'ultima volta, infatti, è un grande e caloroso applauso che conferma l'ottima reputazione di cui gode il corteggiatore. "Come stai? Ti volevo ringraziare perché mi hai portato un regalo bellissimo", esordisce la conduttrice Maria De Filippi. "Grazie, è un pensierino", replica Cosimo. "Allora Tina, questa è l'ultima volta che vedi qui in studio Cosimo perché ha delle responsabilità e deve tornare a lavorare", spiega la conduttrice. "Devo fatturare, mi tocca finire delle cose e devo recuperare quello che ho speso. Fatturiamo e poi ce ne andiamo in vacanza", rivela Cosimo. A questo punto, Tina accetta di lasciargli il numero di telefono per sentirsi e mettersi d'accordo al di fuori di "Uomini e Donne". "Il numero di telefono più costoso al mondo, però ce l'abbiamo fatta", scherza il corteggiatore.