"Uomini e Donne", una corteggiatrice di Gianmarco Steri beccata con Lorenzo di "Amici"

"Ieri sera Cristina sei andata in un ristorante dove c'era anche Margherita. Stamattina è venuta in redazione e ha detto che ti ha vista con un ragazzo", esordisce la conduttrice Maria De Filippi. "È Lorenzo di "Amici", un ballerino professionista. Eravamo fuori e abbiamo parlato anche di Gianmarco e di come sta andando", spiega Cristina. "Chi è Lorenzo?", domanda curioso il tronista. "È un ballerino di "Amici", ti dovrei far vedere la foto per farti vedere", replica la conduttrice. "Possiamo vedere la foto, cosa capiamo delle cose?", chiede Gianni Sperti. "Te la recupero. I professionisti di "Amici" dormono vicino allo studio perché fanno continuamente su e giù", precisa Maria De Filippi. "Siamo stati 5 minuti. Mi ha chiesto come sta andando il programma e come sta andando con Gianmarco", ammette Cristina. "E come lo conosci?", incalza il tronista. "L'altra volta al ristorante lui mi aveva chiesto se avevo un accendino. Ero fuori da sola perché, non vivendo qui, vengo sempre da sola in hotel e abbiamo parlato di danza e di queste cose qui", replica la corteggiatrice. E aggiunge: "Quando mi ha rivisito ieri, mi ha chiesto semplicemente come sta andando con Gianmarco perché l'altra volta gli è uscito un nostro video su Instagram e ci trova carinissimi. È venuta Margherita e ci siamo salutati". "Margherita, scusa, allora perché hai detto questa cosa?", chiede Gianmarco. "In realtà non sono stati cinque minuti perché noi siamo arrivati che erano circa le dieci al ristorante e abbiamo fatto primo e secondo e vi abbiamo ancora trovati a parlare", racconta Margherita. "Abbiamo parlato di "Amici", di meditazione e di yoga", ribatte Cristina. "Ma proprio con lui devi parlare di meditazione?", attacca il tronista. "Ma che problema c'è? Non capisco", ammette la corteggiatrice.