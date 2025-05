In effetti si è trattato di una cena amichevole, evidentemente eri occupato con la mente nei confronti di Marina", attacca la dama. E aggiunge: "Dimmi qualcosa che possa darmi la possibilità di pensare che io possa continuare". "Potremmo vederci a cena, come avevamo detto", spiega il cavaliere. "Quando? Dove? Come?", tuona la dama. "Non lo so, adesso possiamo organizzare", ribadisce Arcangelo. "Ah, possiamo organizzare. Il Cirque du Soleil tra sei mesi, a Torino tra un mese, a Bergamo tra tre mesi", replica scocciata Gemma. "Non puoi dire che io non ho interesse a continuare la conoscenza solo perché non ho ballato con te", controbatte il cavaliere. "E stasera con chi usciresti?", chiede la dama perplessa. "Stasera con Marina", ammette Arcangelo. "Ecco, bravo. La risposta l'ho avuta Maria. E ci devo arrivare facendo l'analisi logica, manco fossimo al liceo?", risponde Gemma. E conclude: "Per il momento scelgo di non proseguire con lui, non posso continuare a mortificarmi così".