"I due incontri che ho avuto con voi sono stati entrambi piacevoli perché comunque vi sto conoscendo. Mi è spiaciuto vedere Gemma piangere alla fine della nostra serata", spiega Arcangelo. "Non devi sentirti in colpa, è un momento mio di emozione che non ho trattenuto", racconta Gemma. "Scusa, ma quindi tu vai avanti con tutte e due?", si inserisce la conduttrice Maria De Filippi. "Sì", spiega il cavaliere. "Sei tenero e se una persona carina ed è giusto che ti comporti in questa maniera nei confronti di Gemma. Non voglio sminuirmi, ma questo mi fa capire che lei non ti è indifferente. Riconfermo che ognuno di noi due può continuare a frequentare anche altri", precisa Marina. Gemma confessa di essere contenta di questa decisione che le permette di poterlo conoscere meglio e in modo più approfondito, ma gli opinionisti sono di un altro avviso."Lui era distaccato e freddo con te", commenta Gianni Sperti. Insomma, con l'arrivo di Marina la conoscenza tra i due sembra parecchio rallentata. Gemma riuscirà a riconquistarlo o sarà l'ennesima delusione?