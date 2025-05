Gianmarco Steri, con l'obiettivo di potersi orientare al meglio per la sua scelta finale, ha deciso di presentare sua mamma Debora a Cristina e Nadia, in due esterne differenti. La conoscenza con la madre del tronista è stata divertente e piacevole, anche se le corteggiatrici speravano che Gianmarco non l'avesse presentata a entrambe. "Ci siamo divise anche la suocera", commenta Cristina rivolgendosi con tono scherzoso a Nadia. E aggiunge: "Però meglio da un lato, così nessuna delle due ci è rimasta male". "Posso spiegare? Da qui alla fine voglio tenere solo voi due. Presentarvi mia madre per me è stato qualcosa di molto importante sia per vedere come vi approcciate con la mia quotidianità sia per vedere anche la vostra reazione".