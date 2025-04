"Uomini e Donne", il trono di Gianmarco Steri è nel caos

Gianmarco Steri non riesce più a controllare la situazione ed è preoccupato perché Cristina gli ha detto di non provare più attrazione per lui. "Ma tu le credi quando ti dice così?", chiede Gianni Sperti. "No, ma non so cosa fare", replica il tronista. "Davvero non ti piace più lui?", domanda l'opinionista rivolgendosi alla corteggiatrice. "Non è che non mi piace più, non mi sono piaciuti diversi suoi comportamenti. La sua indole è quella di fregarsene e di non avere sensibilità", spiega Cristina. "Spezzo una lancia a favore di Gianmarco, però, lui ci tiene a te e non sei stata chiara sin dall'inizio con lui", precisa Gianni. "Io fino all'ultima esterna gli ho detto che sono pronta a uscire con lui dal programma in qualsiasi momento", replica la corteggiatrice. E aggiunge piccata: "Comunque Gianmarco tu non te ne stai accorgendo, ma io ti sto facendo un favore ad andare via".