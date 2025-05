"Uomini e Donne", Arcangelo scarica Gemma: la delusione di lei

In studio il cavaliere, dopo aver parlato anche con Marina, l'altra dama che corteggia ha deciso di chiudere il rapporto con la dama di Torino. Gemma resta molto delusa dalle parole dell'uomo e prova a convincerlo a fare marcia indietro: "Come fai a chiudere una conoscenza con me quando tra di noi non solo c'è stato un bacio ma mi hai anche morso. Ci siamo dati dei baci con i morsi", sono le parole della dama.