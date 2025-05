Gianmarco Steri è stato uno dei tronisti che ha ricevuto il maggior numero di candidature da parte delle corteggiatrici: oltre 11.000 ragazze hanno chiesto di poterlo conoscere. In mezzo a questa marea di richieste, Cristina Ferrara fa la sua prima apparizione a febbraio. La sua spontaneità e la sua bellezza conquistano subito il tronista, che la nota tra le centinaia di corteggiatrici presenti nello studio di “Uomini e Donne”. La prima esterna arriva prestissimo e, nella puntata di mercoledì 19 febbraio, il pubblico assiste al loro primo appuntamento e comincia a conoscere meglio Cristina. “Ti dico la verità: mi hai colpito, oltre che per l’estetica, per come hai risposto quando ho chiesto perché siete qui. Mi hai detto ‘per lo stesso motivo tuo’, e quale sarebbe allora il mio motivo?”, chiede Gianmarco. “Conoscere una persona”, risponde la corteggiatrice. L’inizio sembra promettente, ma dopo qualche giorno cominciano a emergere le prime crepe. Il tronista appare troppo attratto da Liane, con cui è già uscito alcune volte, e questo atteggiamento infastidisce non poco Cristina. Nella puntata di lunedì 24 febbraio, però, i due chiariscono le proprie posizioni e fanno pace. Ma la tregua dura poco. Gianmarco bacia Francesca Polizzi ed è molto vicino anche a Nadia Di Diodato, e Cristina si sente nuovamente messa da parte. Nonostante questi momenti di forte tensione, nel corso dell’esterna del 24 marzo scatta finalmente il primo bacio tra i due, e la corteggiatrice si lascia alle spalle i dubbi precedenti.